Participa UAdeC en Primer Simulacro Nacional 2026

La Facultad de Ciencias de la Comunicación y otros planteles de la UAdeC llevaron a cabo un protocolo de evacuación y repliegue, coordinados por 18 brigadistas

En punto de las 11:00 horas, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) participó en el Primer Simulacro Nacional 2026, convocado por el Gobierno de México.

Realizan protocolo de evacuación y repliegue

La Facultad de Ciencias de la Comunicación y otros planteles de la UAdeC llevaron a cabo un protocolo de evacuación y repliegue, coordinados por 18 brigadistas capacitados en primeros auxilios y manejo de situaciones de emergencia.

Durante la actividad, se logró evacuar a 126 personas en un tiempo de 4 minutos y 43 segundos, con una participación total de mil 83 miembros de la comunidad universitaria.

Destacan importancia de la prevención

El evento fue encabezado por Víctor Sánchez Valdés, secretario general de la UAdeC; Beatriz Padilla Villarreal, coordinadora de Protección Civil Universitaria; y Edith Núñez Pequeño, secretaria académica de la Facultad.

En sus declaraciones, Sánchez Valdés destacó la importancia de estas prácticas para preparar a la comunidad ante diversas contingencias, como incendios y fugas de gas.