Participa Tomás Gutiérrez en Asamblea Nacional de Seguridad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, participó este 10 de diciembre en la Primera Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, convocada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al encuentro asistieron representantes de 60 municipios del país, incluidos Ramos Arizpe y Saltillo como delegados del estado de Coahuila.

La reunión tuvo como objetivo revisar y fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además de analizar modelos de operación policial y estrategias de prevención que han mostrado resultados en distintas ciudades.

Según lo expuesto por la autoridad federal, el propósito es homologar criterios y consolidar redes de colaboración que permitan enfrentar de manera más eficiente los retos de seguridad pública.

Durante la asamblea se expusieron experiencias locales y se discutieron acciones que integran el modelo nacional de seguridad municipal, como el fortalecimiento tecnológico, la capacitación policial y la respuesta inmediata ante emergencias.

La participación de Coahuila se dio en el contexto de los indicadores que colocan a la entidad entre las más seguras del país, de acuerdo con mediciones federales recientes.

Gutiérrez Merino destacó que estos espacios permiten reforzar la coordinación con la Federación y con otros municipios, especialmente en temas como vigilancia inteligente, proximidad social y combate a delitos patrimoniales, áreas en las que Ramos Arizpe ha implementado infraestructura como el Centro de Monitoreo C2.

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal continuará trabajos en 2026 con mesas regionales orientadas a evaluación, intercambio de información y seguimiento de acuerdos, a fin de fortalecer la estrategia nacional desde el ámbito local.