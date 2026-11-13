Participa Monclova en foro nacional de ingeniería clínica

El municipio participa como sede del encuentro especializado en biomédica con la colaboración de la UAdeC y recintos hospitalarios.

Con la participación de siete sedes alternas en diferentes ciudades del país, una de estas en Coahuila, este jueves inició el Primer Foro Nacional de Ingeniería Clínica, un encuentro académico y profesional orientado a fortalecer la preparación de especialistas en ingeniería biomédica, el intercambio de conocimientos y la incorporación de tecnología al sector salud.

Monclova participa como una de las sedes anfitrionas, mediante la colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Norte, el Hospital Sainte Marie y el Hospital del ISSSTE. Las tres instituciones abren sus instalaciones para desarrollar las actividades programadas y recibir a participantes de este encuentro nacional.

La inauguración marcó el comienzo de una jornada de actividades que busca acercar a estudiantes, profesionales y especialistas a los avances de la ingeniería biomédica. Esta disciplina tiene una participación cada vez más necesaria en los hospitales, tanto en el funcionamiento de equipos médicos como en la seguridad y calidad de los servicios de atención.

Ingeniería clínica y tecnología al servicio de los hospitales

Durante la ceremonia de apertura, el ingeniero Andrés Oyervides Ramírez, presidente del Consejo de Administración del Hospital Sainte Marie, expuso la importancia de los ingenieros biomédicos dentro de los centros hospitalarios. Destacó que su trabajo permite mantener en condiciones adecuadas los equipos médicos y garantizar su disponibilidad para los procedimientos de diagnóstico y atención de los pacientes.

El directivo señaló la relevancia de contar con personal especializado en ingeniería biomédica dentro de las instituciones de salud. Estos profesionistas intervienen en la supervisión, mantenimiento y funcionamiento de la tecnología médica, cuya operación adecuada resulta necesaria para los servicios hospitalarios.

Por su parte, Gerardo Oyervides Rodríguez, director general del Hospital Sainte Marie, destacó el valor de fortalecer la formación profesional, el intercambio de conocimientos y la incorporación de tecnología enfocada en la salud de las personas.

Indicó que este tipo de encuentros permite vincular a las instituciones educativas con los hospitales y los profesionales que trabajan directamente con equipos médicos. También abre oportunidades para que los estudiantes conozcan las necesidades del sector y amplíen sus posibilidades de desarrollo laboral.

La participación de Monclova en el Primer Foro Nacional de Ingeniería Clínica representa un espacio de colaboración entre la academia y las instituciones hospitalarias. La intención es acercar a los futuros profesionistas a las experiencias prácticas y a los avances tecnológicos que actualmente se incorporan a la atención médica.

Siete sedes comparten conocimientos sobre ingeniería biomédica

El foro se desarrolla durante este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, con actividades académicas y prácticas en las distintas sedes participantes. El programa contempla conferencias magistrales, talleres especializados y espacios de intercambio entre estudiantes, ingenieros biomédicos y especialistas del sector salud.

La convocatoria está a cargo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, que impulsa este encuentro para fortalecer la ingeniería clínica y su contribución a la calidad de los servicios hospitalarios. Entre los temas considerados se encuentran el mantenimiento de equipos, la adquisición de tecnología médica y las condiciones de seguridad para su utilización.

En Monclova, la participación de la UAdeC Unidad Norte, el Hospital Sainte Marie y el Hospital del ISSSTE permite sumar capacidades académicas y hospitalarias. Las instituciones funcionan como anfitrionas y espacios para el desarrollo de las actividades correspondientes.

Con este encuentro nacional, la ingeniería clínica adquiere un espacio de mayor visibilidad en la formación de especialistas y en la operación de los servicios médicos. Su aplicación permite fortalecer la infraestructura tecnológica de los hospitales y contribuir a que los equipos utilizados en la atención de los pacientes funcionen de manera segura y eficiente.