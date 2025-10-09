Parroquia Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años

Por: Tyler Collazo 08 Octubre 2025, 14:30 Compartir

Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años de fe y tradición con misas especiales y eventos culturales

La Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en el municipio de San Pedro, está de fiesta al celebrar su 30 aniversario. El párroco Gerardo Mayorga compartió que desde este domingo comenzaron las celebraciones para conmemorar tres décadas de servicio espiritual a la comunidad. "La parroquia cumple 30 años el 8 de octubre. Fue creada por el señor obispo Don Luis Morales Reyes el 8 de octubre de 1996, para la atención del norte del municipio de San Pedro, tanto de la cabecera municipal como de las rancherías de esta zona", expresó el sacerdote. El padre Mayorga destacó que la parroquia ha sido un punto de encuentro espiritual para cientos de familias que habitan en el norte del municipio, quienes participan año con año en las actividades religiosas y festividades dedicadas a la Virgen de San Juan de los Lagos. "La parroquia ha sido un lugar de refugio y esperanza para muchas personas que buscan fortalecer su fe y encontrar consuelo en momentos difíciles", agregó.

"Me siento muy afortunada de haber crecido en esta parroquia. Desde que era niña, he participado en las actividades religiosas y he recibido apoyo y orientación de los sacerdotes y la comunidad. Es un lugar muy especial para mí", dijo María García, feligresa de la parroquia. "La parroquia ha sido fundamental en mi vida y en la de mi familia. Nos ha brindado apoyo espiritual y emocional en momentos difíciles. Estamos muy agradecidos con el padre Gerardo y con toda la comunidad por su dedicación y servicio", comentó Juan Hernández, otro miembro de la parroquia. Celebraciones y actividades Durante todo el mes de octubre, la parroquia organizará diversas actividades para celebrar su 30 aniversario, incluyendo misas especiales, procesiones y eventos culturales. La comunidad invita a todos a unirse a las celebraciones y a compartir la alegría y la fe que caracterizan a la parroquia. "Estamos muy emocionados de celebrar 30 años de servicio a la comunidad. Queremos agradecer a todos los que han sido parte de esta historia y a los que continúan trabajando para que la parroquia siga siendo un faro de esperanza y fe en el norte del municipio", concluyó el padre Mayorga.