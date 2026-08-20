Parrenses enfrentan varios días sin agua; reciben apoyo con pipas

De acuerdo con información difundida por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Parras, la interrupción del suministro se derivó de fallas eléctricas

Habitantes de distintos sectores del surponiente de Parras enfrentaron desde el pasado sábado la suspensión del servicio de agua potable, situación que generó molestia y preocupación entre las familias afectadas.

De acuerdo con información difundida por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Parras, la interrupción del suministro se derivó de fallas eléctricas que ocasionaron daños en el equipo de bombeo del pozo número 2, dejándolo temporalmente fuera de operación.

Entre las zonas con afectaciones se encuentran las colonias Saltillo 400, Tacubaya y Santo Niño, además de otros sectores del surponiente, donde vecinos reportaron baja presión, servicio intermitente y, en algunos casos, ausencia total de agua.

La suspensión se prolongó durante el fin de semana, lo que incrementó la inconformidad de los habitantes, quienes señalaron que tuvieron dificultades para cubrir necesidades básicas y cuestionaron la falta de una respuesta inmediata ante la contingencia.

Fue hasta este lunes cuando comenzaron a llegar apoyos mediante pipas para abastecer a las familias afectadas. Cuadra Rancheros y otros gestores participaron en la distribución de agua, con el objetivo de reducir las afectaciones mientras continúan las labores de reparación.

Los vecinos solicitaron mayor rapidez en la atención de este tipo de emergencias, así como información oportuna sobre las causas de las fallas y los tiempos estimados para la recuperación del servicio.

Por su parte, SIMAS Parras informó que los trabajos de reparación del equipo de bombeo continúan y que se busca restablecer de manera gradual el suministro en los sectores que permanecen afectados.

Con información de Francisco Pecina