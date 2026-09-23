Parras y Grapevine renuevan acuerdo de Ciudades Hermanas

La delegación parrense aprovechó la visita para conocer el modelo de participación ciudadana y voluntariado que se aplica durante GrapeFest,

A tres décadas de haber establecido un acuerdo de Ciudades Hermanas, Parras y Grapevine, Texas, renovaron su compromiso de mantener la colaboración entre ambas comunidades.

Durante una visita a la ciudad texana, el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, participó en las actividades de la edición 40 de GrapeFest y en los festejos por los 30 años de esta relación, que contempla intercambios culturales, educativos, turísticos y de cooperación.

Parras y Grapevine fortalecen relación iniciada en 1996

Como parte de la celebración, Orozco Lara se reunió con el alcalde de Grapevine, William D. Tate, para destacar la importancia de una relación que desde 1996 ha permitido desarrollar acciones conjuntas en áreas como seguridad, protección civil, desarrollo económico y obra pública, además de intercambios estudiantiles, actividades culturales y labores de carácter humanitario. Parras también tuvo presencia en el festival con la participación de vinícolas del Pueblo Mágico.

Analizan modelo de participación ciudadana para eventos

La delegación parrense aprovechó la visita para conocer el modelo de participación ciudadana y voluntariado que se aplica durante GrapeFest, con la intención de analizar alternativas que puedan adaptarse a eventos como la Feria de la Uva y el Vino.

En las actividades participaron también representantes del DIF Municipal, Turismo, la Universidad Tecnológica de Parras, la Oficina de Convenciones y Visitantes y el Club Rotario, que durante años ha servido como enlace entre ambas ciudades.