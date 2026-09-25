Parras y Grapevine fortalecen su hermanamiento de 30 años

Con este encuentro, ambos dieron continuidad a una relación construida durante 30 años y plantearon la posibilidad de impulsar nuevos proyectos

A 30 años de establecer un vínculo como Ciudades Hermanas, Parras de la Fuente y Grapevine, Texas, refrendaron su disposición para mantener y ampliar la colaboración e intercambio entre ambas comunidades.

La relación, iniciada en 1996, tuvo un nuevo encuentro durante la visita del alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, a la ciudad texana, donde participó en las actividades de la edición número 40 de GrapeFest, uno de los eventos más representativos de Grapevine.

Durante su estancia, el presidente municipal sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Grapevine, William D. Tate, con quien abordó alternativas para dar continuidad a los proyectos de cooperación y fortalecer la relación institucional entre ambas ciudades.

A lo largo de estas tres décadas, el hermanamiento ha permitido generar acercamientos e intercambios en distintos ámbitos, entre ellos educación, cultura, turismo, seguridad, protección civil, desarrollo económico y obra pública.

La participación de Parras en GrapeFest también representó una oportunidad para promover la vocación vitivinícola del Pueblo Mágico. En el festival participaron reconocidas vinícolas parrenses, acercando los productos y tradiciones de la región a visitantes de Grapevine.

Como parte de la agenda, la delegación de Parras conoció además las estrategias de participación ciudadana y voluntariado implementadas durante el festival, experiencias que podrían servir como referencia para fortalecer actividades tradicionales del municipio, entre ellas la Feria de la Uva y el Vino.

Con este encuentro, representantes de Parras y Grapevine dieron continuidad a una relación construida durante 30 años y plantearon la posibilidad de impulsar nuevos proyectos de intercambio y cooperación, con el objetivo de generar beneficios para ambas comunidades.