Parras y Grapevine fortalecen hermanamiento con nuevas gestiones

Durante la visita, agregó, también se plantearon nuevas gestiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias parrenses

El alcalde Fernando Orozco Lara destacó los resultados de su reciente visita a Grapevine, Texas, donde se ratificó el hermanamiento que ambas ciudades mantienen desde hace más de 30 años.

El edil señaló que esta relación ha permitido concretar diversos apoyos para Parras, principalmente en materia de seguridad, salud y atención a emergencias, entre ellos la entrega de unidades y equipamiento para fortalecer el trabajo del Cuerpo de Bomberos.

Durante la visita, agregó, también se plantearon nuevas gestiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias parrenses y fortalecer los servicios que se brindan a la población.

Entre los proyectos se contempla la posibilidad de obtener más equipo para el Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Orozco Lara resaltó que el hermanamiento representa una relación de colaboración que ha generado beneficios concretos para Parras y que se busca mantener y ampliar mediante nuevas gestiones y proyectos conjuntos.