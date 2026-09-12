Parras y Eagle Pass fortalecen vínculos para impulsar turismo

Houston, Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio fueron identificados como mercados con potencial para iniciar la expansión comercial para PArras

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración en materia económica, turística, cultural e institucional, autoridades de Parras y Eagle Pass, Texas, acordaron fortalecer la relación entre ambas ciudades.

El alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, sostuvo una reunión de trabajo en Eagle Pass con el Mayor Aarón Valdez, el City Manager Homero Balderas, Aidé Castaño, de Relaciones Públicas, y Vivian Juárez, cónsul de México en Eagle Pass.

Durante el encuentro se analizaron alternativas para impulsar la promoción turística, el intercambio de experiencias y la vinculación con el sector comercial, además de conocer el plan metropolitano de Eagle Pass para identificar posibles áreas de interés común.

Como parte de los acuerdos, se contempla una próxima visita del equipo de Desarrollo Económico de Eagle Pass a Parras, con la intención de dar continuidad a los proyectos de colaboración.

Buscan llevar el vino de Parras al mercado texano

En otra reunión, autoridades municipales, representantes del sector turístico y la Universidad Tecnológica de Parras analizaron estrategias para impulsar la presencia del vino del Valle de Parras en Texas.

La propuesta busca posicionar a Parras como una categoría propia dentro del vino mexicano, resaltando sus más de 400 años de tradición vitivinícola y las características de su producción a gran altitud.

Houston, Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio fueron identificados como mercados con potencial para iniciar la expansión comercial.

La estrategia contempla comenzar con restaurantes, hoteles y bares, con el propósito de generar reconocimiento y prestigio para posteriormente buscar presencia en cadenas de autoservicio y establecimientos especializados.

También se planteó la posibilidad de trabajar con un distribuidor que participe activamente en el desarrollo del mercado.

Con estas acciones, Parras pretende ampliar el alcance de sus productos vitivinícolas y fortalecer el reconocimiento de su vino en Texas, destacando su origen mexicano, calidad y tradición.