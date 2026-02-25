Parras usa esterilización masiva para primer censo de mascotas

La unidad móvil recorrió recientemente las colonias Eliseo Mendoza, Santo Niño, Los Barrios y Viñedos, como parte de un trabajo coordinado de municipio y Estado

Además de controlar la sobrepoblación animal, el Gobierno Municipal de Parras comenzó a integrar un censo formal de mascotas a partir de su campaña permanente de esterilización, estrategia que ya permitió intervenir a 85 perros y gatos mediante el Quirófano Móvil en distintas colonias del municipio.

El director de Medio Ambiente, Félix Escobar Garaygordobil, informó que durante cada jornada se registra el nombre del propietario y los datos de la mascota, información que servirá para consolidar una base de datos municipal que permita diseñar políticas públicas más precisas en materia de bienestar animal.

La unidad móvil recorrió recientemente las colonias Eliseo Mendoza, Santo Niño, Los Barrios y Viñedos, como parte de un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y asociaciones civiles protectoras de animales.

Para marzo, las acciones se concentrarán en comunidades rurales, donde se implementarán jornadas integrales que incluirán esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación externa, todos los servicios de manera gratuita. La primera intervención rural está programada para el jueves 26 de marzo a las 9:30 horas en el ejido Estación Madero, con sede en el Salón Ejidal.

Paralelamente, continúa la campaña de adopción de perros destinados a ranchos, iniciativa orientada a brindar hogar a animales bajo resguardo municipal y, al mismo tiempo, apoyar a productores del sector rural.

Las personas interesadas en acceder a los servicios o en adoptar pueden acudir a la Dirección de Medio Ambiente, ubicada en la Presidencia Antigua, o comunicarse al teléfono 842 100 2192 para recibir información sobre los requisitos y fechas de las próximas jornadas.