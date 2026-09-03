Parras se prepara para una jornada de vino, parrilla y rodeo

Uno de los principales atractivos será el concurso de parrilleros, programado para las 3:00 de la tarde, donde 10 participantes competirán

El próximo 19 de septiembre, Parras será escenario del Rodeo, Vendimia & Brasa Fest 2026, una celebración que reunirá gastronomía, vino, cabalgata, charrería y rodeo profesional en el Lienzo Charro Ricardo Martínez Chapa.

Cabalgata reunirá a más de 100 jinetes

Las actividades comenzarán a las 12:00 del mediodía con una cabalgata desde el ejido San Lorenzo, en la que se contempla la participación de más de 100 jinetes. El recorrido contará además con apoyo veterinario para atender a los caballos participantes.

Uno de los principales atractivos será el concurso de parrilleros, programado para las 3:00 de la tarde, donde 10 participantes competirán. Los mejores lugares recibirán premios en efectivo y hebillas, mientras que el equipo ganador obtendrá una tabla conmemorativa.

La tradición vitivinícola de Parras estará presente con una Vendimia Vaquera, que incluirá pisado de uva y degustación de vinos. El programa también contempla la participación de las escaramuzas Charra El Cariño y Parreñitas, además de una presentación de Caballito de Palo.

Festival busca impulsar turismo y economía

Por la tarde y noche se desarrollarán distintas actividades de entretenimiento, entre ellas una exhibición de automóviles Mustang, presentaciones artísticas y la participación del payaso La Pancha. La música estará a cargo del Grupo La Perla Norteña.

De acuerdo con los organizadores y representantes del sector turístico, la realización de este tipo de eventos también representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica de Parras, al favorecer la llegada de visitantes y generar movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos de servicios.

La invitación está abierta para habitantes de Parras y visitantes de otros municipios que deseen disfrutar de una jornada que combinará las tradiciones del campo con la gastronomía y la cultura del vino.