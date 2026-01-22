Parras se alista para la 21ª Bendición de Cascos el fin de semana

Se espera una afluencia aproximada de 6,000 visitantes y una derrama económica cercana a los $35 millones de pesos en la región

Parras de la Fuente será sede, del 23 al 25 de enero, de la 21ª edición de la Bendición de Cascos, considerada la mayor concentración de motociclistas del noreste del país.

Autoridades municipales informaron que el evento reunirá a miles de visitantes y contempla actividades religiosas, culturales y recreativas que fortalecerán el turismo y la economía local durante el último fin de semana de enero.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la ceremonia del Biker Caído, programada para el viernes a las 20:00 horas en la Plaza del Reloj; el tradicional Desfile Biker, que arrancará el sábado a las 17:00 horas desde la Plaza del Ausente; así como el concierto de Sergio Rimada y Metamorféame en la Unidad Deportiva, donde además se rifará una motocicleta.

El evento concluirá el domingo con la misa y Bendición de Cascos a las 13:00 horas. Se espera una afluencia aproximada de 6 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 35 millones de pesos.

Por su parte con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro, el Gobierno Municipal implementó un operativo integral enfocado en la prevención de accidentes viales y la atención oportuna a visitantes y ciudadanía.

En este dispositivo participan de manera coordinada corporaciones estatales, federales y municipales, con vigilancia especial en zonas de mayor concentración y en las carreteras que conectan a Parras con General Cepeda, Viesca y Paila.

Las autoridades pusieron a disposición el número telefónico (842) 218 2166 y canales de atención vía WhatsApp para reportar cualquier incidente durante el evento.

Además, el sector hotelero reportó una ocupación del 85 por ciento, mientras que restaurantes y comercios locales se declararon listos con horarios ampliados y actividades especiales, confiando en que las medidas de seguridad y prevención permitirán cerrar la edición 21 de la Bendición de Cascos con saldo blanco.