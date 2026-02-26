Parras proyecta derrama de 30 millones de pesos en Semana Santa

El edil señaló que esta temporada es una de las más importantes del año para la economía local, ya que beneficia directamente a comerciantes

El municipio de Parras prevé recibir alrededor de 60 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, lo que representaría una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, informó el alcalde Fernando Orozco Lara.

El edil señaló que esta temporada es una de las más importantes del año para la economía local, ya que beneficia directamente a comerciantes, restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Coordinación para garantizar seguridad

Indicó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con Protección Civil, Seguridad Pública, Policía Estatal, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y el área de Turismo, con el objetivo de garantizar una estancia segura tanto para los habitantes como para quienes visiten el Pueblo Mágico.

Agenda de actividades durante la semana

Orozco Lara detalló que durante toda la semana se desarrollará una agenda amplia de actividades, que incluye eventos en casas vitivinícolas, actividades gastronómicas, encuentros culturales, competencias deportivas y celebraciones religiosas, lo que permitirá atraer distintos perfiles de turistas.

Explicó que el flujo de visitantes se divide entre quienes pernoctan y quienes realizan visitas de un solo día, principalmente provenientes de Saltillo y Monterrey, debido a la cercanía del destino.

Ocupación hotelera y recomendaciones

Actualmente, la ocupación hotelera se encuentra en alrededor del 40 por ciento, por lo que recomendó a los turistas reservar con anticipación conforme se acerquen las fechas de mayor afluencia.

El alcalde subrayó que el turismo es una de las principales actividades económicas del municipio, aunque destacó que también se registra un crecimiento en el sector industrial con la llegada de nuevas empresas, lo que ha permitido la generación de cerca de 2 mil empleos formales, con la meta de alcanzar más de 5 mil nuevas plazas.

Refuerzo de servicios públicos

En materia operativa, informó que el municipio reforzará servicios públicos durante la temporada alta, particularmente en limpieza, recolección de basura y seguridad.

El estanque municipal “La Luz” operará de 8:00 a 18:00 horas con guardavidas y protocolos de seguridad, y el Ayuntamiento buscará mantener el saldo blanco que se ha registrado en los últimos cuatro años.

Finalmente, señaló que el fortalecimiento del turismo, junto con proyectos estratégicos en gestión, infraestructura y promoción, busca consolidar a Parras como uno de los destinos más importantes de Coahuila durante las temporadas vacacionales.