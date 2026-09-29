Parras prepara su Segunda Cabalgata Rosa este 3 de octubre

La actividad continuará por la noche en el Lienzo Charro Ricardo Martínez Chapa, donde a partir de las 7:00 de la tarde se tiene programado un baile

Una jornada de convivencia, tradición y participación familiar se prepara en Parras de la Fuente con la realización de la Segunda Cabalgata Rosa, programada para este sábado 3 de octubre.

La presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, extendió la invitación a la población para sumarse a esta actividad, que reunirá a jinetes y familias en un recorrido que comenzará a las 3:00 de la tarde.

Cabalgata partirá desde la carretera General Cepeda

El punto de encuentro y salida será sobre la carretera General Cepeda, a la altura de Combugas, desde donde partirá la cabalgata con la participación de quienes deseen formar parte de esta celebración.

La actividad continuará por la noche en el Lienzo Charro Ricardo Martínez Chapa, donde a partir de las 7:00 de la tarde se tiene programado un baile con la presentación del grupo Caballo Dorado.

Promoverán prevención y concientización

Además de promover la convivencia entre las familias, la jornada estará identificada con el tradicional color rosa y mensajes relacionados con la prevención y concientización, por lo que se busca generar la participación de la ciudadanía en torno a esta temática.

El DIF Parras invitó a habitantes del municipio y de comunidades cercanas a participar en esta segunda edición y disfrutar de las actividades programadas para este sábado.

La cita es el 3 de octubre: cabalgata a las 3:00 de la tarde y baile a partir de las 7:00 de la noche en el Lienzo Charro Ricardo Martínez Chapa.