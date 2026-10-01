Parras estrenará centro de atención psiquiátrica infantil en 2027

El DIF Coahuila y la Secretaría de Salud desarrollan un centro para brindar atención especializada en salud mental a niñas y niños

Parras contará a partir de enero de 2027 con un Centro de Atención Integral Psiquiátrica Infantil, diseñado para brindar atención especializada a niñas y niños que requieran acompañamiento en materia de salud mental, principalmente menores que se encuentran bajo el cuidado del Estado.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que el proyecto presenta un avance importante y que se prevé concluir e inaugurar las instalaciones antes de que termine 2026.

La intención es que, una vez terminados los trabajos y los procesos necesarios para su operación, el centro pueda comenzar a recibir pacientes durante enero de 2027.

El espacio será desarrollado de manera conjunta por el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud y contará con instalaciones destinadas a la atención integral de menores que enfrenten condiciones o situaciones que requieran valoración y tratamiento psiquiátrico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la ubicación exacta del inmueble ni el número de especialistas, capacidad de atención o esquema con el que funcionará, datos que serán definidos posteriormente.

Salinas Valdés señaló que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de atención a niñas, niños y adolescentes, que también contempla la detección oportuna de posibles condiciones dentro del espectro autista y la canalización a terapias y acompañamiento especializado.

El DIF Coahuila mantiene además 46 programas dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y madres adolescentes.

Dentro de estas acciones se encuentra también la entrega de 45 unidades UNEDIF adaptadas para facilitar el traslado de personas usuarias de silla de ruedas a consultas médicas, terapias y otras actividades.

En Parras también permanece contemplado el fortalecimiento de servicios de rehabilitación, mientras que a nivel estatal continúa el programa Vive Libre Sin Drogas, orientado a la prevención de adicciones entre niñas, niños y jóvenes.