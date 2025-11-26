Parras consolida su crecimiento en 2025 con infraestructura clave

El alcalde, Fernando Orozco Lara, destacó que el municipio suma 100 obras pagadas, un logro que aseguró no se había visto en tres décadas

Parras de la Fuente arrancó 2025 mostrando avances que, de acuerdo con autoridades y ciudadanos, reflejan un impulso decisivo durante los dos primeros años del gobierno estatal de Manolo Jiménez.

El municipio ha recibido la instalación de nuevas compañías —cuyos nombres no fueron detallados para esta nota— que representan una importante derrama económica y la creación de miles de empleos, fortaleciendo así la actividad productiva y ampliando las oportunidades laborales para los habitantes.

El alcalde Fernando Orozco Lara destacó que el municipio suma 100 obras pagadas, un logro que aseguró no se había visto en tres décadas.

Este progreso incluye infraestructura fundamental, entre la que resalta la habilitación de un aeropuerto para traslados de carga aérea, proyecto que, según autoridades municipales, permitirá dinamizar la economía local al facilitar la logística de productos y atraer más inversión.

A ello se suma el fortalecimiento del abasto de agua, la rehabilitación de la carretera municipal, el suministro 24/7, y diversos programas de salud, deporte y atención social impulsados junto con el Gobierno del Estado.

Empresarios y ciudadanos coincidieron en que Parras vive un momento de transformación. El sector productivo ha observado un creciente interés de inversionistas, mientras que la población expresó esperanza en que estos proyectos se traduzcan en más empleo y mejores condiciones de vida.

Con estas acciones, Parras de la Fuente se posiciona como uno de los municipios más beneficiados en este segundo año de la administración estatal, avanzando con obras, infraestructura estratégica y un futuro económico más sólido.