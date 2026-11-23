Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y a la mujer, ambos con lesiones en diferentes partes del cuerpo

Una pareja de jóvenes resultó lesionada durante las primeras horas de este domingo, luego de sufrir la volcadura de la camioneta en la que viajaban sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de Derramadero.

Rescatan a pareja atrapada en un desagüe

El accidente provocó que la unidad terminara al fondo de un desagüe, donde sus dos ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y a la mujer, ambos con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Trasladan a los jóvenes a distintos hospitales

Tras ser liberados y estabilizados, los jóvenes fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni las causas que originaron la volcadura.