Una pareja de jóvenes resultó lesionada durante las primeras horas de este domingo, luego de sufrir la volcadura de la camioneta en la que viajaban sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de Derramadero.
Rescatan a pareja atrapada en un desagüe
El accidente provocó que la unidad terminara al fondo de un desagüe, donde sus dos ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y a la mujer, ambos con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Trasladan a los jóvenes a distintos hospitales
Tras ser liberados y estabilizados, los jóvenes fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni las causas que originaron la volcadura.