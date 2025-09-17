Paquete fiscal busca frenar huachicol fiscal: Jericó Abramo

El diputado federal Jericó Abramo Masso advirtió que el paquete fiscal federal 2026 busca frenar el huachicol fiscal y a los factureros

El legislador explicó que los factureros simulan operaciones que representan un boquete de alrededor de 450 mil millones de pesos, mientras que el huachicol genera entre 180 y 240 mil millones de pesos en afectaciones cada año.

Subrayó que la prioridad es que las reformas al SAT realmente se apliquen a estos grupos y no a los contribuyentes cautivos que ya cumplen con sus obligaciones.

Abramo señaló que hasta ahora se ha publicado únicamente el 60% del paquete económico, lo que refleja un “estrés financiero” derivado de la baja inversión.

Dijo que esto ha motivado la creación e incremento de impuestos como el del ahorro, refresco, tabaco y videojuegos.

Respecto al impuesto al ahorro, recordó que Morena pretende elevarlo de 0.5% a 0.90%, lo que, afirmó, “desincentivará la inversión y el ahorro formal”.

Sobre los gravámenes a refrescos y tabaco, consideró que no reducirán el consumo y llamó a ampliar la base de contribuyentes, dado que más del 50% de la economía sigue en la informalidad.

El diputado agregó que las reformas fiscales también prevén la incorporación de tianguis y mercados a la formalidad.

Reconoció la intención, pero pidió que sea mediante esquemas accesibles, con simplificación administrativa y facilidades tecnológicas que hagan más sencillo pagar impuestos.

Finalmente, recordó que esta impulsando una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y aumentar del 20 al 21% la participación de estados y municipios en la recaudación, lo que permitiría 90 mil millones de pesos adicionales en el país y a Coahuila le corresponderían más de 2 mil 200 millones anuales y a Saltillo unos 150 millones, con lo que se duplicaría la inversión en obra pública local.