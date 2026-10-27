Panteones comienzan a recibir visitas por Día de Muertos

Se espera que durante los próximos días aumente considerablemente la presencia de visitantes, principalmente el 1 y 2 de noviembre

A unos días de las celebraciones por el Día de Muertos, comenzó a registrarse movimiento de familias en los diferentes panteones de Saltillo, donde ciudadanos han acudido de manera anticipada para visitar las tumbas de sus seres queridos, realizar labores de limpieza y colocar los primeros arreglos florales, previo a las fechas de mayor afluencia.

Esperan mayor afluencia en panteones de Saltillo

Se espera que durante los próximos días aumente considerablemente la presencia de visitantes, principalmente el 1 y 2 de noviembre, cuando cientos de familias mantienen viva la tradición de recordar a quienes ya partieron.

Ante ello, cobra importancia la colaboración ciudadana para conservar en buenas condiciones los cementerios, evitar la acumulación de basura y mantener despejados los accesos y pasillos.