PAN presenta denuncia contra Morena por presunto proselitismo

La denuncia presentada por Acción Nacional señala presuntas actividades de promoción política durante el periodo de precampañas

El Partido Acción Nacional interpuso una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña en el Distrito 05 con cabecera en Monclova.

La queja fue recibida por el Instituto Electoral y turnada a la Comisión de Quejas y Denuncias, que ya inició el procedimiento para analizar los señalamientos, informó Jesús Raúl Martínez Lucio, presidente del Comité Distrital 05.

El funcionario electoral explicó que la comisión celebró una sesión el pasado sábado para revisar el recurso presentado por el partido denunciante.

Tras esa reunión, el instituto procedió a emitir las notificaciones oficiales dirigidas a las personas y partidos señalados dentro del expediente, entre ellos Morena, con el objetivo de que puedan responder a los señalamientos.

Martínez Lucio indicó que el comité distrital únicamente actúa como instancia operativa dentro del proceso.

Señaló que su función consiste en dar trámite a las notificaciones y canalizar la documentación, mientras que el análisis legal y la determinación final corresponden a las áreas jurídicas del organismo electoral.

Entre los argumentos incluidos en el expediente también se menciona el supuesto uso de la figura presidencial en acciones de carácter político relacionadas con el proceso interno de Morena.

Autoridad electoral determinará si existió infracción

El presidente del Comité Distrital 05 explicó que la queja también plantea posibles afectaciones a los principios de equidad e igualdad que deben regir en las contiendas electorales.

Recordó que la legislación establece lineamientos específicos para las precampañas y limita ciertas actividades cuando los partidos cuentan con precandidatos únicos.

Subrayó que estos lineamientos buscan mantener condiciones equitativas entre todas las fuerzas políticas que participan en el proceso electoral. Por ello, cualquier actividad que pueda interpretarse como promoción fuera de los tiempos establecidos puede ser objeto de revisión por parte de la autoridad electoral.

Martínez Lucio puntualizó que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral será la responsable de analizar la denuncia.

Esta área deberá revisar las pruebas presentadas por el partido denunciante y valorar si existen elementos suficientes para acreditar una posible falta electoral.

En caso de confirmarse alguna irregularidad, el organismo electoral podría imponer las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Mientras tanto, el expediente continúa su proceso de revisión dentro del instituto.

Llaman a participar como observadores electorales

En relación con publicaciones en redes sociales sobre actividades del precandidato de Movimiento Ciudadano en el mismo distrito, el funcionario aclaró que hasta ahora el Instituto Electoral no ha recibido ninguna queja formal.

Precisó que la autoridad no puede iniciar investigaciones de oficio en este tipo de situaciones. Explicó que para abrir un procedimiento es necesario que exista una denuncia presentada por algún partido político, ciudadano o actor interesado.

Por otra parte, Martínez Lucio informó que el Comité Distrital 05 continúa promoviendo la participación ciudadana dentro del proceso electoral mediante el registro de observadores electorales.

Hasta el momento se han acreditado cinco ciudadanos para desempeñar esta función y se encuentran en trámite seis o siete solicitudes adicionales. Destacó que los jóvenes han mostrado mayor interés en participar en este mecanismo de vigilancia democrática.

Los observadores electorales reciben capacitación antes y después de su acreditación para conocer el desarrollo del proceso electoral y las reglas que rigen la jornada de votación. Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a participar en las elecciones del próximo 7 de junio y acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.