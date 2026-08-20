Palliser liquida a 950 trabajadores de sus plantas de Coahuila

Unos 950 trabajadores de las plantas Palliser en Saltillo y Matamoros concluyeron su relación laboral y recibieron sus prestaciones

Alrededor de 950 trabajadores de las plantas de Palliser en Saltillo y Matamoros concluyeron su relación laboral con la empresa y recibieron las prestaciones que les correspondían, informó Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila.

La funcionaria detalló que 93 por ciento de los empleados firmó un convenio de conciliación con la compañía, mientras que el 7 por ciento restante no aceptó el acuerdo y podrá recurrir a los tribunales laborales mediante demandas individuales.

“Alrededor de 950 trabajadores, tanto de las plantas de Matamoros como de aquí de Saltillo, firmaron su terminación de la relación laboral y ya recibieron lo que corresponde a derecho”, explicó.

El conflicto inició luego de que trabajadores denunciaran falta de información sobre la situación de las plantas y el futuro de sus empleos.

Zogbi Castro señaló que, tras las primeras manifestaciones, la autoridad laboral solicitó a los responsables de Recursos Humanos de Palliser explicar las condiciones de operación.

La empresa informó entonces que enfrentaba una reducción considerable en su producción, situación que primero derivó en paros programados y posteriormente en la evaluación sobre la continuidad de ambas plantas.

Durante aproximadamente tres semanas, la Secretaría del Trabajo mantuvo un esquema de acompañamiento para los trabajadores mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el Centro de Conciliación y el Servicio de Empleo.

El objetivo, indicó, fue brindar asesoría gratuita sobre los convenios ofrecidos por la empresa y explicar las alternativas legales disponibles para quienes decidieran no aceptarlos.

“En el caso de que decidan no aceptar un convenio con la empresa, los acompañamos si quieren irse por la vía de la demanda a los tribunales laborales”, señaló.

Además, durante el proceso se ofrecieron vacantes laborales a los empleados que buscaban una nueva fuente de trabajo.

La secretaria explicó que Palliser mantiene todavía operaciones muy reducidas, mientras sus directivos continúan analizando alternativas para dar continuidad a parte de la actividad productiva.

Según lo informado por la compañía a la autoridad laboral, el periodo de incertidumbre se prolongó porque buscaban socios o nuevos clientes que permitieran mantener la operación.

El proceso principal de conciliación concluyó el pasado viernes en las plantas de Saltillo y Matamoros.

Aunque el 93 por ciento de los trabajadores ya aceptó el convenio, Zogbi Castro señaló que para el 7 por ciento restante sigue abierta la posibilidad de llegar posteriormente a un acuerdo con Palliser o continuar por la vía judicial.

Con ello, la liquidación de la mayoría de los trabajadores cierra una de las etapas del conflicto laboral, mientras permanece pendiente definir qué ocurrirá con las operaciones reducidas que todavía mantiene la empresa en Coahuila.