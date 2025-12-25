Paisanos mantienen tránsito por Coahuila previo a Nochebuena

El desplazamiento se aprecia en mayor medida en las casetas de cobro y zonas de descanso, donde los viajeros realizan paradas para cargar gasolina y descansar

En la víspera de la Nochebuena y la Navidad, el tránsito de paisanos por las carreteras de Coahuila se mantiene constante, principalmente en los principales corredores que conectan el norte del país con el centro y sur de México, como lo es la carretera federal 57, México-Piedras Negras, como parte del periodo vacacional decembrino.

Autoridades de seguridad reportan un flujo continuo de vehículos con placas extranjeras y nacionales, cuyos ocupantes aprovechan estos días para reunirse con sus familias, lo que incrementa la movilidad en autopistas y carreteras federales que cruzan el estado.

El desplazamiento se aprecia en mayor medida en las casetas de cobro y zonas de descanso, donde los viajeros realizan paradas para abastecerse de combustible, alimentos para continuar su trayecto.

Ante este escenario, corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos de vigilancia y apoyo al viajero, con recorridos preventivos y atención en filtros de seguridad, a fin de brindar orientación y responder ante cualquier eventualidad durante el trayecto.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, evitar manejar cansados y planear con anticipación los recorridos, para que el regreso de los paisanos a sus lugares de origen se realice de manera segura durante estas fechas festivas.