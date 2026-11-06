Pago electrónico obligatorio en gasolineras es oficial

La nueva disposición federal obliga al sector a prepararse para recibir pagos mediante tarjetas bancarias y transferencias

La eliminación del efectivo como medio de pago en las estaciones de servicio representa un cambio operativo para los empresarios gasolineros, quienes advierten posibles complicaciones por interrupciones de internet y fallas en los sistemas bancarios. La nueva disposición federal obliga al sector a prepararse para recibir pagos mediante tarjetas bancarias y transferencias, aunque todavía están pendientes las reglas específicas para su implementación.

Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario gasolinero de Coahuila, señaló que la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 4 de noviembre, establece nuevas condiciones para comercializar combustibles. Explicó que el sector deberá ajustarse al esquema de pagos electrónicos, pero espera conocer cómo se aplicará y cuáles serán los mecanismos para garantizar su funcionamiento.

Indicó que los empresarios mantienen la expectativa sobre las disposiciones que emitirá el Gobierno federal. Paralelamente, buscan acercamientos para negociar condiciones que permitan cumplir con la nueva regulación sin afectar la actividad comercial, los puestos de trabajo ni el servicio que reciben los automovilistas.

Gasolineras dependerán de terminales y conexión a internet

Oyervides Rodríguez explicó que la preocupación de los empresarios no consiste en obtener beneficios particulares, sino en evitar que la transición provoque problemas en las estaciones de servicio. Señaló que la prioridad es preservar las fuentes laborales y garantizar que los consumidores puedan abastecer sus vehículos sin enfrentar obstáculos derivados del nuevo mecanismo de cobro.

Uno de los principales riesgos, expuso, será la dependencia de la conectividad y de los sistemas electrónicos para procesar las operaciones. Recordó que las interrupciones de internet son frecuentes y pueden presentarse incluso en establecimientos que cuentan con infraestructura para recibir tarjetas bancarias.

También mencionó que las terminales de pago pueden rechazar operaciones por fallas del sistema, aunque el usuario disponga de fondos suficientes o tenga crédito disponible. Estas situaciones ocurren actualmente en diferentes comercios y podrían tener consecuencias mayores en las gasolineras si desaparece el efectivo como alternativa para concretar una compra.

El empresario advirtió que una interrupción de los servicios bancarios podría impedir temporalmente la venta de combustible. La situación generaría inconformidad entre los clientes y dificultades para las estaciones que tendrían que suspender operaciones mientras se restablecen las conexiones o funcionan nuevamente las terminales.

Buscan acuerdos para proteger empleos y servicio

El empresario gasolinero sostuvo que las posibles complicaciones también afectarían directamente a los consumidores. Consideró necesario que las autoridades contemplen los problemas técnicos que pueden presentarse durante las operaciones, particularmente cuando los sistemas de pago no respondan y los automovilistas necesiten cargar combustible.

Ante ese escenario, los representantes del sector buscan establecer acuerdos que permitan una aplicación ordenada de la disposición. Oyervides Rodríguez reiteró que no pretenden obtener condiciones privilegiadas, sino evitar afectaciones a las empresas, conservar los empleos y mantener la atención a los usuarios.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre y entró en vigor el día 5. Sin embargo, su aplicación requiere que la Secretaría de Hacienda determine los sectores y actividades económicas donde los pagos electrónicos podrán establecerse como única modalidad.

La legislación concede a Hacienda un plazo de 15 días hábiles para definir esas actividades. También establece que las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones administrativas correspondientes y determinar los periodos para realizar la transición hacia el nuevo esquema.

El artículo 15 contempla excepciones para utilizar efectivo o cheques cuando una contingencia impida recibir pagos electrónicos. Esta previsión cobra relevancia para el sector gasolinero, debido a los problemas de conectividad y funcionamiento de terminales bancarias señalados por los empresarios.

Mientras se conocen las disposiciones complementarias, las estaciones de servicio permanecen a la expectativa de las condiciones que deberán cumplir. El sector considera que la continuidad de las ventas dependerá de que exista infraestructura bancaria y tecnológica capaz de responder sin interrupciones a las operaciones de los consumidores.