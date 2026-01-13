Pago del predial en Saltillo sin afectaciones pese al frío

Durante el mes de enero se ofrece un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de la participación automática en el sorteo de 10 premios

A pesar de las bajas temperaturas registradas en la capital del estado, el inicio de la tercera semana del pago del predial transcurrió sin afectaciones, ya que un número considerable de contribuyentes optó por realizar su pago a través de las plataformas digitales habilitadas por el Gobierno Municipal de Saltillo.

Esta modalidad en línea ha permitido a la ciudadanía cumplir con su contribución sin necesidad de salir de casa, manteniendo un flujo constante en la recaudación del impuesto predial.

Fortalecen opciones digitales para el pago del predial

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se fortalecieron las opciones de pago en línea con el objetivo de brindar mayor comodidad a las y los ciudadanos.

Recordó que durante el mes de enero se ofrece un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de la participación automática en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo, incentivos que han motivado a la población a aprovechar estas alternativas digitales.

Plataformas disponibles y descuentos en recargos

Entre las opciones disponibles se encuentran la plataforma Saltillo Fácil, accesible desde el portal oficial del Municipio, así como el Visor Saltillo y el Chat Bot de WhatsApp del Ayuntamiento.

Además, se mantiene vigente un 50 por ciento de descuento en recargos para contribuyentes con adeudos de años anteriores, reforzando el compromiso del Municipio de facilitar el cumplimiento de esta obligación, la cual se traduce en obras y servicios en beneficio de la comunidad.