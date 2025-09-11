Padres toman primaria en Saltillo por irregularidades económicas

Padres de la Primaria Melchor Ocampo en Landín tomaron el plantel por un presunto faltante de 600 mil pesos, responsabilizando a la directora Ruth Salina

Padres de familia de la Escuela Primaria Melchor Ocampo, ubicada en la colonia Landín, tomaron las instalaciones del plantel este miércoles en protesta por un presunto faltante de alrededor de 600 mil pesos, señalando a la directora Ruth Salina como responsable.

Desde temprana hora, los inconformes cerraron los accesos e impidieron la entrada a los alumnos y personal docente.

Con cartulinas y pancartas, los padres exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Educación.

“Queremos transparencia, que nos digan dónde está ese dinero porque es de nuestros hijos y de la escuela, no es justo que desaparezca así nada más”, expresó una madre de familia que prefirió reservar su nombre.

Otro padre comentó que la toma de la institución fue la última medida después de no recibir respuesta clara a sus solicitudes:

“Llevamos meses pidiendo cuentas y nadie nos daba información.

Hoy decidimos cerrar la escuela hasta que nos hicieran caso”.

Tras varias horas de diálogo con autoridades educativas, la Secretaría de Educación se comprometió a remover temporalmente a la directora, con el fin de dar curso a las investigaciones correspondientes y dar certeza a los padres de familia.

“Con esta decisión nos sentimos más tranquilos, aunque estaremos vigilando que realmente se hagan las investigaciones y que se castigue a quien resulte responsable”, señaló otra de las madres inconformes.

Con el acuerdo, los padres accedieron a liberar la escuela y, para el turno vespertino, se permitió el ingreso de los estudiantes con normalidad, mientras se espera que en los próximos días se nombre a un directivo interino en lo que concluye el proceso de revisión.