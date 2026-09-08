Padres protestan por falta de agua en primaria Jesús Ochoa Rueda

Padres del turno vespertino exigieron reabrir la válvula de agua en una primaria de Nueva Milenio Sierra, tras un conflicto con docentes

Un conato de violencia se registró la mañana de este lunes en el exterior de la escuela primaria Jesús Ochoa Rueda, ubicada en la colonia Nueva Milenio Sierra, luego de que padres de familia de alumnos del turno vespertino reclamaran que personal docente del turno matutino presuntamente cerraba las válvulas de agua, impidiendo que los estudiantes de la tarde tuvieran acceso al servicio.

Ante la inconformidad, personal de la Secretaría de Educación acudió al plantel con la intención de mediar entre ambas partes y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, el encuentro subió de tono y se registró un intercambio de palabras entre algunos padres de familia y autoridades educativas, situación en la que, según los reportes, la inspectora María Alvarado habría sido agredida mientras intentaba intervenir para controlar la situación.

De acuerdo con lo expuesto durante el conflicto, el problema se habría originado por el presunto incumplimiento del turno vespertino en el pago de las cuotas correspondientes al servicio de agua. No obstante, padres de familia rechazaron esta versión y aseguraron que sí han realizado los pagos, aunque reconocieron que no todos los integrantes lo habrían hecho de la misma manera o en los mismos tiempos.

La situación provocó molestia e indignación entre los padres de familia del turno vespertino, quienes posteriormente acudieron a manifestarse frente al plantel para exigir que se reabra la válvula y se garantice el suministro de agua para los alumnos. Los inconformes pidieron además la intervención de la Secretaría de Educación para establecer un acuerdo entre ambos turnos y evitar que el conflicto continúe afectando a los estudiantes