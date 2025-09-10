Padres denuncian irregularidades en primaria de Saltillo

Las familias argumentan que muchas de ellas son de bajos recursos y no cuentan con la posibilidad de adquirir de inmediato el uniforme de gala o calzado

Padres de familia de la Escuela Primaria Luis Horacio Salinas señalaron una serie de irregularidades al interior del plantel, entre ellas el presunto condicionamiento del ingreso de los menores por no portar uniforme completo o tenis blancos.

De acuerdo con testimonios recabados —cuyas identidades se reservan por temor a represalias—, el director del plantel en diversas ocasiones ha impedido la entrada de estudiantes que no cumplen con los lineamientos de vestimenta. En otros casos, mencionaron, los menores son obligados a permanecer sentados en una banca y se les prohíbe participar en actividades recreativas.

“Mi hijo llegó un día con tenis prestados porque los suyos estaban en reparación, y no lo dejaron entrar a clase. Lo tuvieron sentado en la entrada durante toda la mañana”, relató una madre de familia. Otro padre comentó que “muchos niños se sienten humillados, y no todos podemos comprar el uniforme de gala de inmediato; esto genera un ambiente de discriminación entre los alumnos”.

Las familias argumentan que muchas de ellas son de bajos recursos y no cuentan con la posibilidad de adquirir de inmediato el uniforme de gala o calzado de color específico.

Además, señalaron inconformidad por el actuar de docentes, al relatar que una madre de familia intentó realizar el pago de un examen escolar en dos ocasiones; sin embargo, las profesoras ya no aceptaron el dinero y le indicaron que debía sacar por su cuenta las copias de las hojas de examen, lo que generó molestia entre la comunidad escolar.

“Me dijeron que si no tenía impresora en casa, mi hijo no podría presentar el examen como los demás. Es injusto”, comentó otra madre.

Otros padres señalaron también que en algunas actividades extracurriculares se les pide a los menores materiales adicionales que deben ser comprados por las familias, sin recibir apoyo del plantel.

“Nos piden que llevemos desde plumones hasta cartulinas, y en muchos hogares no alcanza para todo. Se siente como si la educación dependiera solo del dinero que podamos aportar”, expresó un padre de familia.

Ante estas situaciones, los padres de familia hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que investigue y, en su caso, tome cartas en el asunto, a fin de garantizar que los alumnos puedan recibir su educación sin discriminación ni condicionamientos económicos.