Padres denuncian aguas negras en una primaria de Saltillo

Ante estas condiciones, existe el riesgo de que este lunes nuevamente no puedan reanudarse las clases, debido a las condiciones insalubres

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Después de que se reportara la suspensión de clases por una inundación de aguas negras, padres de familia denunciaron que el problema volvió a presentarse en una primaria de la colonia Bellavista, en Saltillo.

La mañana del viernes, al regresar al plantel, encontraron nuevamente una importante acumulación de aguas residuales, situación que mantiene la preocupación entre la comunidad escolar y prácticamente completó una semana sin actividades para los alumnos.

Problema de drenaje afecta instalaciones educativas

De acuerdo con los padres, aunque anteriormente se realizaron trabajos de limpieza, el problema de fondo continúa en las alcantarillas de las calles San Lorenzo y Pedro Aranda, donde el drenaje no desfoga correctamente y provoca que las aguas residuales regresen hacia las instalaciones educativas.

Ante estas condiciones, existe el riesgo de que este lunes nuevamente no puedan reanudarse las clases, debido a las condiciones insalubres que persisten en el plantel.

Padres piden una solución definitiva en la primaria

La comunidad escolar hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila para que intervenga y ayude a gestionar una solución definitiva ante las instancias responsables del drenaje.

Padres de familia exigieron que se atienda cuanto antes el problema, pues consideran que no basta con retirar las aguas negras cada vez que aparecen, sino que es necesario resolver la obstrucción que mantiene en riesgo la salud de los estudiantes y trabajadores de la escuela.