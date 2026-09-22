Padres de familia respaldan restricción de celulares en escuelas

La disposición establece que los alumnos podrán llevar sus teléfonos a los planteles, pero deberán mantenerlos guardados durante la jornada escolar

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Luego de que se anunciara oficialmente que a partir del próximo 3 de noviembre se restringirá el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos con pantalla durante la jornada escolar en primarias y secundarias de todo México, padres de familia han expresado una respuesta positiva ante la medida.

Aunque reconocen que los teléfonos pueden ser útiles para mantener comunicación con sus hijos o atender alguna emergencia, consideran que dentro de las aulas terminan convirtiéndose en una fuente de distracción.

Padres respaldan establecer límites al uso de celulares

Los padres señalan que el problema no se limita al salón de clases, pues el uso constante del celular también puede afectar la atención y convivencia de niñas, niños y adolescentes en casa.

Por ello, consideran que establecer límites desde las escuelas puede contribuir a que los estudiantes se concentren más en sus actividades académicas y reduzcan el tiempo que pasan frente a las pantallas.

Alumnos podrán llevar los dispositivos, pero estarán guardados

La disposición establece que los alumnos podrán llevar sus teléfonos a los planteles, pero deberán mantenerlos guardados durante la jornada escolar, incluido el recreo, excepto cuando exista una emergencia o alguna situación particular autorizada.

En el caso de educación media superior, cada institución determinará sus propias reglas, mientras que madres y padres de familia consideran que el reto será acompañar esta medida también desde los hogares.