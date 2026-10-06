Padres de familia piden reforzar acceso a escuelas de Coahuila

Dentro de la Unión Nacional de Padres de Familia se ha insistido en la formación de los padres de familia por medio de cursos, talleres, congresos y seminarios

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia en Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, admitió que se ha relajado el control de acceso en las escuelas, y que es necesario que se refuercen las acciones para evitar sucesos como el ocurrido en la Secundaria General No. 13 en Torreón, donde dos exalumnos ingresaron armados y asesinaron a la subdirectora del plantel, además de herir a cuatro personas más, dos de ellas de gravedad.

“Sí ha habido relajación (en el control), sí es cierto, tenemos que admitirlo y por ello tenemos que reforzarlo. Yo creo que tenemos también que también tomar las palabras de nuestro gobernador de ser contundentes en esto de la seguridad, que las escuelas realmente sean espacios seguros para nuestros hijos, para nuestras familias”.

Piden involucrar a las familias en la seguridad escolar

Mancillas González dijo que es importante involucrar a los padres de familia en labores de seguridad de las escuelas, ya que ha habido resistencia a revisiones de las mochilas de los estudiantes, y ello ha limitado el actuar del personal de las instituciones educativas en estos casos.

“La revisión se debe hacer no nada más ahí en las escuelas, sino que viene desde casa. Sí se hacen revisiones, pero hemos hecho sondeos nosotros en los que también hemos detectado que hay padres que no están del todo de acuerdo en que se realicen. “Yo creo que aquí lo que tenemos que resguardar es la integridad de los alumnos, de nuestros hijos. Debe haber ahí dentro del protocolo alguna autoridad de vigilancia por parte de los padres y también por parte de la institución educativa”.

Promueven formación para reforzar la prevención

Dijo que dentro de la Unión Nacional de Padres de Familia se ha insistido en la formación de los padres de familia por medio de cursos, talleres, congresos y seminarios para establecer mecanismos de seguridad para la comunidad estudiantil y docente de los planteles.