Padres de familia opinan sobre uso de celulares

Padres consideran que los celulares distraen en clases y afectan el rendimiento, por lo que niños y jóvenes no deberían usarlos a temprana edad

Padres de familia señalaron que el uso de celulares durante el horario escolar resulta negativo para los estudiantes, por lo que consideraron que niños y jóvenes no deberían llevar dispositivos a una corta edad.

De acuerdo con lo expresado, el celular puede convertirse en un distractor dentro de las aulas y afectar el aprovechamiento académico.

“Muchas veces los niños no lo usan para investigar, sino para jugar o meterse a redes sociales, y eso les quita tiempo de las materias”, comentó la señora Martha Ramírez, madre de un alumno de primaria.

Otros padres coincidieron en que el uso de los dispositivos debe estar limitado a situaciones de emergencia.

“Yo sí pienso que a cierta edad, quizá en preparatoria, se puede permitir, pero en primaria y secundaria no, porque no lo saben usar de forma responsable”, señaló el señor Luis Hernández, padre de familia.

Además del debate sobre los celulares, los padres afirmaron que ya se encuentran listos para el regreso a clases, realizando la compra de los últimos artículos necesarios como tenis, zapatos y cuadernos, con el fin de que sus hijos inicien el nuevo ciclo escolar con todo lo requerido.

“Nos ha costado mucho completar la lista, pero poco a poco hemos comprado lo que piden; lo importante es que los niños empiecen con todo lo que necesitan”, expresó María González, madre de tres estudiantes.

En ese mismo sentido, algunos padres mencionaron que el gasto escolar representa un reto económico, pero aseguran que hacen el esfuerzo por la educación de sus hijos. “Entre útiles, uniformes y cuotas, sí se gasta bastante, pero es algo que se debe hacer para que ellos tengan lo mejor”, añadió José Luis Pérez.