Padres de familia deciden construcción de techumbre

Tras una votación interna se determinó que la prioridad sería la estructura de sombra para proteger a los alumnos durante actividades al aire libre.

La comunidad escolar de la Primaria “Art. 3° Constitucional”, ubicada en la colonia Satélite Sur, inauguró este lunes una nueva techumbre elegida directamente por los padres de familia bajo el esquema estatal de presupuesto participativo, programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez para que la ciudadanía defina en qué invertir los recursos destinados a sus escuelas.

Durante el evento, encabezado por el coordinador general de Mejora Coahuila y representante del gobernador, Gabriel Elizondo Pérez, se destacó que esta obra surgió a partir de las gestiones presentadas por las madres y padres durante un encuentro con el mandatario en la colonia La Valencia, donde plantearon varias necesidades del plantel, como baños, aulas nuevas, una barda perimetral y una techumbre.

Tras la votación interna —en la que participaron padres, maestras y directivos— se determinó que la prioridad sería la estructura de sombra para proteger a los alumnos durante actividades al aire libre.

La intervención, que supera los 3 millones de pesos, forma parte del presupuesto que el Gobierno del Estado asignó a la escuela y que, por primera vez, fue sometido a decisión directa de la comunidad educativa.

“Hoy esta techumbre es una realidad porque se escuchó a la gente y se invirtió donde las familias lo consideraron más urgente”, expresó Elizondo ante docentes, autoridades y comités escolares.

En la ceremonia participaron también el director general del ICIFED, Julio Long Hernández; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez; el representante del alcalde de Saltillo, Abraham Ramírez Espinoza; así como supervisores, directivos y el Comité Pro Obra integrado por madres de familia.

El coordinador estatal de Mejora destacó que este modelo seguirá ampliándose en 2026, ya que el Gobierno del Estado contempla más de 400 millones de pesos para infraestructura educativa, además de programas complementarios como útiles gratuitos, uniformes para escuelas rurales, desayunos escolares y esquemas de vacunación en los planteles, que en 2025 beneficiaron a más de 533 mil estudiantes en toda la entidad.