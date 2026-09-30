Padres alertan por garrapatas en primaria de Loma Linda

Ante la preocupación de las madres y padres, el director explicó que el plantel ha actuado conforme a los protocolos establecidos

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Padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel Tamayo, ubicada en la colonia Loma Linda, solicitaron este martes la intervención de autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, ante la presencia de garrapatas en el plantel y la preocupación por posibles casos relacionados con enfermedades transmitidas por estos parásitos.

Durante la mañana, una madre de familia, visiblemente afectada y entre lágrimas, pidió al director de la escuela que se realizara una fumigación en el plantel, luego de que su hija permanece hospitalizada desde ayer en el Hospital Materno Infantil.

La menor presentó algunos síntomas y, al ser revisada, se le detectó una garrapata adherida a uno de sus pies, situación que generó alarma entre los padres de familia.

Cuestionan presencia de garrapatas tras fumigación

Ante la preocupación de las madres y padres, el director explicó que el plantel ha actuado conforme a los protocolos establecidos y señaló que la última fumigación se realizó el pasado 11 de septiembre.

Sin embargo, los padres cuestionaron que, pese a las acciones realizadas, continúe la presencia de estos parásitos y plantearon incluso que las cuotas escolares podrían utilizarse para adquirir productos con los que se pudiera reforzar la fumigación.

El director explicó que existe un periodo que debe respetarse entre una fumigación y otra, ya que realizar aplicaciones de manera constante puede provocar que los insectos desarrollen resistencia a los productos utilizados.

No obstante, ante la preocupación que existe entre las familias, solicitaron que se tomen medidas adicionales para garantizar que el plantel sea un espacio seguro para los estudiantes.

Piden revisar instalaciones antes de reanudar clases

Los padres de familia pidieron que, antes de que los alumnos regresen a las aulas, se lleve a cabo una limpieza y revisión exhaustiva de las instalaciones, además de una intervención de las autoridades sanitarias para descartar cualquier riesgo.

De acuerdo con lo informado por el propio director, autoridades de la Secretaría de Educación Pública ya tienen conocimiento de la situación y se encuentran atendiendo el caso. Las familias, mientras tanto, mantienen la petición de que se valore la suspensión temporal de clases hasta que se realicen las acciones de limpieza, fumigación y revisión necesarias.