Padre asiste en parto de su hija durante tráfico matutino

Bebé nace dentro de un automóvil en calles de Saltillo. Servicios de emergencias guiaron a su padre para auxiliar a su esposa durante el parto

En una escena tan inusual como emotiva, la mañana del martes 2 de septiembre nació una bebé en pleno corazón de Saltillo, justo en el cruce de las calles Francisco Coss y Matamoros, alrededor de las 8:00 horas, momento en que el tráfico vehicular es especialmente intenso en esa zona.

La pequeña, que llevará por nombre Dulce, no esperó a llegar al hospital y fue recibida en brazos de su padre, guiado paso a paso por paramédicos del 911.

De acuerdo con lo narrado por los padres, se trata de su tercera hija, a quien decidieron ponerle el mismo nombre de su madre.

Aunque el parto estaba programado para mediados de septiembre, la mujer comenzó a sentirse mal esa mañana, por lo que junto a su esposo se dirigió con urgencia al Hospital Universitario. Al percatarse de que no alcanzarían a llegar, el padre solicitó auxilio al sistema de emergencias.

Gracias a las instrucciones telefónicas, el hombre logró asistir el nacimiento de su hija mientras decenas de personas se desplazaban por la zona centro sin imaginar lo que ocurría a unos metros.

Minutos después, personal del SAMU arribó al lugar para atender a la madre y a la recién nacida, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Ambas se reportan en buen estado de salud.