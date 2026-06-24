Pacto Coahuila pondrá énfasis en transición hacia las 40 horas

La secretaria del Trabajo de Coahuila señaló que uno de los ingredientes más importantes de este año es precisamente la transición a la nueva jornada laboral.

La implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas será uno de los temas centrales del Pacto Coahuila 2026, acuerdo que será firmado este jueves por representantes del sector empresarial, sindicatos y autoridades de los tres niveles de gobierno, informó la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que el documento incorpora los principales desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral, entre ellos la capacitación del personal, la formación de liderazgos laborales y la adaptación a las modificaciones que se prevén en materia de reducción de la jornada de trabajo.

“Uno de los ingredientes más importantes de este año es precisamente la transición a la nueva jornada laboral de 40 horas. Son temas de actualidad que estamos abordando dentro del pacto”, señaló.

Zogbi Castro destacó que la firma contará con la participación de organismos empresariales, centrales obreras y representantes internacionales especializados en temas laborales, con el objetivo de fortalecer el modelo de diálogo social que distingue a Coahuila.

Indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volverá a participar en el encuentro a través de Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT para México y Cuba, quien intervendrá de manera remota y dará seguimiento a los acuerdos alcanzados entre trabajadores, empleadores y autoridades.

La secretaria recordó que el organismo internacional ha reconocido en diversas ocasiones el modelo de concertación laboral de Coahuila, basado en la colaboración entre sindicatos, empresas y gobierno para atender los retos del mercado laboral.

Respecto al panorama del empleo en la entidad, Nazira Zogbi afirmó que existen expectativas positivas para el segundo semestre del año, luego de la reciente Feria del Empleo de la región sureste, donde se ofertaron más de 4 mil vacantes.

Señaló que, de acuerdo con información proporcionada por cámaras empresariales y el clúster automotriz, se prevé un proceso de recontratación durante los meses de julio y agosto, particularmente en sectores vinculados a la industria manufacturera.

Añadió que hasta mayo Coahuila acumulaba alrededor de 8 mil 700 nuevos empleos formales y que la Secretaría del Trabajo mantiene una agenda activa de vinculación laboral, con 12 ferias de empleo realizadas en lo que va del año y ocho más programadas para los próximos meses.

Finalmente, destacó que el Pacto Coahuila se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de diálogo laboral en el país y una herramienta para anticipar los cambios que enfrenta el mercado de trabajo, entre ellos la eventual reducción de la jornada laboral semanal.