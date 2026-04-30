Pacientes exigen oncólogo tras despido en Pemex Reynosa

Al menos 120 pacientes oncológicos en Reynosa enfrentan incertidumbre por falta de especialista, suspensión de terapias y denuncias por austeridad

Al menos 120 pacientes con cáncer se encuentran en incertidumbre tras la destitución del médico oncólogo del Hospital Regional de Pemex en Reynosa, situación que ha dejado sin seguimiento a quienes dependen de tratamientos especializados para combatir la enfermedad.

De acuerdo con los propios pacientes, el especialista fue retirado de su cargo de manera repentina, lo que provocó la interrupción de terapias esenciales y generó preocupación entre quienes enfrentan padecimientos oncológicos.

Durante una manifestación realizada a las afueras del hospital, los inconformes señalaron que el despido habría sido consecuencia de la queja de un funcionario de alto nivel de Petróleos Mexicanos, lo que derivó en el cese inmediato del médico.

“El doctor Perales fue una persona muy excelente, una persona brillante, que a nivel nacional está reconocido como uno de los mejores oncólogos que tiene México, y resulta que por una inconformidad de una persona que no es sindicalizada, que es de confianza y que tiene supuestamente muchas personas a nivel nacional que la procuran, influencias a nivel nacional, nos llevó a fastidiar a todas las personas oncológicas”, expresó Elvia Ceniceros Reyes, paciente con cáncer.

Los manifestantes indicaron que, mientras el funcionario que presentó la queja continúa recibiendo atención médica privada subrogada por el hospital, el resto de los pacientes permanece sin un especialista que dé continuidad a sus tratamientos.

“Yo estoy exigiendo o pidiendo un oncólogo, de perdido que tengamos uno y que nos esté siguiendo tratamiento, que nos atienda y que necesitamos un oncólogo aquí urgente, no es de que esto no es una gripa”, señaló Sandra Pérez, también paciente.

El Hospital Regional de Pemex en Reynosa es considerado de alta especialidad y brinda atención no sólo a derechohabientes locales, sino también a pacientes provenientes de otros municipios de Tamaulipas, así como de los estados de Nuevo León y Coahuila.

Durante la protesta, otros pacientes y familiares salieron del nosocomio para respaldar las denuncias, advirtiendo que las carencias no se limitan al área de oncología, sino que también afectan servicios prioritarios, incluyendo el abasto de medicamentos.

“No hay medicamentos para la presión, la medicina de mi madre cuesta 3000 pesos y no es justo que venga y se vaya con las manos vacías, a veces no hay paracetamol, nada hay, no es posible esto que estamos viviendo, para eso trabajó mi padre muchos años, se acabó como para que a su esposa no le den esa atención”, denunció Vicky Rosales Paz.

Según les han informado, la falta de insumos y ahora de médicos especialistas responde a políticas de austeridad implementadas en hospitales a nivel nacional, lo que ha generado un impacto directo en la calidad del servicio.

Sin embargo, los afectados advirtieron que la situación es crítica, ya que la interrupción de tratamientos puede tener consecuencias graves para su salud, al permitir que la enfermedad avance sin control.

“Se vuelve a regenerar, debe de haber un seguimiento de tratamiento, de quimio, de vacunas para que no se vuelva a regenerar, estamos contrarreloj, nosotros sabemos que aquí a nivel local, los directivos no pueden hacer nada, porque están dependiendo de México”, explicó Ernesto Ayala, familiar de paciente.

Ante este panorama, pacientes y familiares reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes para restablecer de manera urgente la atención especializada, al considerar que su vida depende de ello.