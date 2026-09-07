Pacientes del IMSS buscan reparación por daños visuales

El representante empresarial indicó que esta semana seis personas presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos HumanoS

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Los pacientes que denunciaron afectaciones visuales después de cirugías de cataratas realizadas en el IMSS de Monclova enfrentan, según Armando de la Garza Gaytán, una fecha límite para buscar la reparación del daño por la vía civil. El comisionado de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova señaló que varios afectados ya buscan asesoría jurídica para iniciar acciones contra quienes resulten responsables.

De la Garza Gaytán explicó que todavía no existe una cifra oficial sobre el número total de personas afectadas, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha proporcionado información completa.

Sin embargo, señaló que durante una jornada realizada el 25 de septiembre de 2025 fueron intervenidos más de 20 pacientes y posteriormente surgieron múltiples reportes de complicaciones visuales.

Cirugías de cataratas generan nuevas denuncias

El representante empresarial indicó que esta semana seis personas presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar su intervención y conseguir atención médica por parte del IMSS.

Añadió que otros afectados se han acercado para pedir orientación sobre las alternativas que tienen para reclamar por las consecuencias que atribuyen a las cirugías.

De la Garza Gaytán estimó que entre diez y doce personas adicionales han buscado su apoyo. Aclaró que su participación consiste en gestionar y orientar a los afectados, pero no en proporcionar representación jurídica, por lo que les ha recomendado acudir con abogados para revisar sus expedientes y determinar las acciones que correspondan.

El comisionado de la Cámara Nacional de Comercio sostuvo que los pacientes deben entregar a sus abogados toda la documentación relacionada con las operaciones y las consecuencias posteriores.

Señaló que con esos elementos los especialistas jurídicos podrán determinar si procede una demanda civil para solicitar la reparación del daño derivado de la presunta negligencia médica.

De acuerdo con el planteamiento de De la Garza Gaytán, quienes fueron intervenidos el 25 de septiembre de 2025 tendrían hasta el próximo 25 de septiembre para promover acciones por la vía civil, aunque la procedencia y los plazos aplicables deberán ser determinados por abogados conforme a cada expediente.

Explicó que existen otras alternativas jurídicas, entre ellas la vía penal, pero corresponden a procedimientos distintos.

El empresario consideró que la situación requiere atención porque algunos pacientes podrían presentar secuelas visuales importantes.

Expuso que, aunque muchos de los afectados son jubilados o pensionados, continúan realizando actividades comerciales, laborales o personales, por lo que la pérdida parcial o total de la visión modifica considerablemente su vida cotidiana.

En noviembre de 2025, pacientes y familiares de la Clínica 7 del IMSS en Monclova ya habían denunciado públicamente complicaciones después de una campaña de cirugías de cataratas realizada del 25 al 29 de septiembre. En ese momento, testimonios de afectados señalaron problemas como pérdida de visión y otras complicaciones oculares.

El IMSS, por su parte, informó posteriormente que durante 2025 realizó casi 600 cirugías de catarata mediante tres jornadas quirúrgicas, incluida una en septiembre con más de 200 pacientes. La institución aseguró que mantiene seguimiento de los casos con molestias y atención en unidades de segundo y tercer nivel para quienes presentan complicaciones.

Buscan abogados para reparar daños

De la Garza Gaytán señaló que algunos abogados se han acercado para ofrecer sus servicios a los pacientes afectados. Explicó que existen profesionales dispuestos a trabajar de manera honoraria o bajo esquemas relacionados con los resultados que puedan obtenerse mediante los procedimientos legales.

Sobre la posibilidad de presentar una demanda colectiva, el empresario consideró que cada paciente debería ser analizado de manera individual.

Explicó que las consecuencias no necesariamente son iguales para todos y que cada expediente puede presentar diferentes niveles de afectación, tratamientos, secuelas y necesidades de reparación.

Por esa razón, sostuvo que una estrategia individual permitiría establecer las particularidades de cada caso. Señaló que algunos pacientes podrían alcanzar acuerdos, otros podrían continuar con los procedimientos jurídicos y algunos más podrían decidir no seguir adelante, circunstancias que dificultarían establecer una sola demanda para todos los afectados.

El representante empresarial afirmó que uno de los principales objetivos es que los pacientes reciban atención médica y puedan determinar qué consecuencias permanentes existen después de las intervenciones. Indicó que el IMSS puede continuar ofreciendo tratamientos o nuevas intervenciones para intentar recuperar la visión, pero algunos pacientes podrían requerir atención especializada durante periodos prolongados.

De la Garza Gaytán también cuestionó que no exista hasta ahora una cifra definitiva sobre los derechohabientes que presentaron complicaciones. Señaló que conocer el número total de personas intervenidas y de pacientes afectados permitiría dimensionar el problema y establecer con mayor claridad las acciones que deben emprenderse.

El empresario sostuvo que las consecuencias no deben observarse únicamente desde el punto de vista médico. Explicó que los pacientes también enfrentan repercusiones en sus actividades cotidianas, familiares y económicas, particularmente quienes dependían de su capacidad visual para realizar trabajos, negocios o actividades independientes.

En este contexto, consideró necesario que los afectados reciban asesoría jurídica especializada para evitar que desconozcan las opciones disponibles. Insistió en que él no es abogado y que su función ha sido apoyar a los derechohabientes en la gestión de sus casos ante las instituciones correspondientes.

Los señalamientos sobre las cirugías han generado manifestaciones y denuncias de pacientes que atribuyen sus problemas visuales a los procedimientos realizados en la Clínica 7. En contraste, el IMSS ha informado que mantiene seguimiento médico de quienes presentan complicaciones y ha señalado que las cirugías se realizaron conforme a las guías de práctica clínica.

De la Garza Gaytán señaló que el objetivo inmediato es que los pacientes conozcan las alternativas que tienen y reciban atención adecuada. Añadió que las quejas presentadas ante la CNDH representan una de las vías mediante las cuales los afectados buscan que su situación sea revisada y que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, el comisionado de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova reiteró que los afectados deben reunir expedientes médicos, documentos, comprobantes y cualquier evidencia relacionada con las intervenciones. Con esta información, indicó, los abogados podrán valorar cada caso y determinar las acciones legales que correspondan, incluida la posible búsqueda de reparación del daño.