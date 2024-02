 Otra vez una persona intenta saltar desde puente vehicular

Por tercera ocasión en menos de un mes, otro joven fue rescatado desde lo alto de un puente vehicular en Saltillo cuando intentaba saltar al vacío.

Los hechos se registraron en el puente ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con Javier García Villarreal, en la salida a Torreón al poniente de la ciudad.

El joven fue auxiliado por el personal de la Policía Municipal de Saltillo, luego de que, a través de los grupos de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó sobre una persona en la cima del puente que amenazaba con lanzarse desde lo alto de la estructura.

Las autoridades municipales acudieron al lugar y se encontraron con Rodrigo, de 34 años quien reveló haber salido de un centro de rehabilitación hace aproximadamente 10 meses debido a su adicción al cristal.

Los oficiales a cargo de la unidad M-1492 comenzaron a platicar con él, tratando de controlar la situación para evitar que se lanzara. Finalmente, lograron sujetarlo y contenerlo, para posteriormente subirlo a la patrulla.

De acuerdo con lo dicho por Rodrigo, expresó sentirse decepcionado con su familia que busca ingresarlo nuevamente al centro de rehabilitación, ya que no creen que haya dejado su adicción al cristal, motivo por lo cual se sumió en la presión.

Rodrigo fue llevado a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar, donde se le canalizó con una psicóloga para iniciar la intervención y prevenir que tenga nuevamente pensamientos suicidas.

Como se recordará el pasado viernes 12 de enero, Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, lograron el rescate de un joven que subió a la parte alta de un muro en el distribuidor vial El Sarape, al cual lograron convencer de retirarse del lugar y recibir atención especializada.

Así mismo, el miércoles 24 de enero un hombre veracruzano de 41 años intentó suicidarse lanzándose desde el Distribuidor Vial El Sarape, ubicado en Saltillo, donde sostuvo una larga conversación con policías que intentaron disuadirlo de saltar, al señalar que ya no podía con su vida y que tenía problemas a los que no les veía solución, por lo cual después de varias horas de tensión se dejó caer, pero afortunadamente no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida.

