Otorgan amparo a mujer que atropelló a aficionados rayados

La mujer que atropelló con su camioneta a varios aficionados de Rayados en Torreón, Coahuila, obtuvo un amparo parcial para que su defensa pueda aportar pruebas que tipifiquen el delito como culposo.

El mes de enero del 2024, Jennifer "N" arrolló con su camioneta con placas de Texas a nueve aficionados de Rayados tras el partido contra el Santos Laguna en el Estadio TSM. Una mujer murió en el lugar.

La conductora fue detenida y vinculada a proceso por homicidio doloso, por lo que permanece en prisión preventiva justificada en el Penal Femenil de San Pedro.

El amparo fue solicitado en el 2024 para demostrar que el hecho fue culposo y no intencional; sin embargo, la resolución llegó más de un año después.

Erik Díaz, abogado de la imputada, declaró que, a pesar de que la resolución fue favorable, se quedan insatisfechos con el resultado porque piensan que pudo haber sido mejor.

Por lo anterior, la defensa de Jennifer "N" interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal para que revise el caso. El recurso de revisión podría resolverse en un plazo máximo de 180 días.

Según el artículo 465 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, se puede regular la posibilidad de cerrar total o parcialmente la fase probatoria, lo cual tiene un espíritu similar al del amparo parcial al permitir ajustes.

Esto significa que el juez concede la protección constitucional solo en algunos aspectos o puntos solicitados por la persona que lo promovió, pero no en todo lo que pidió.