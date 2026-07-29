Oso juvenil es rescatado en el ejido Cuautla de Saltillo

Las autoridades determinarán el sitio más adecuado para su liberación, con el propósito de garantizar su bienestar y preservar la seguridad de la población

Un oso juvenil fue rescatado este martes en el ejido Cuautla, al poniente de Saltillo, luego de que habitantes de la comunidad reportaran su presencia sobre un árbol ubicado frente a un domicilio. El aviso fue realizado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que permitió una rápida respuesta de las autoridades.

Especialistas participan en el rescate

Elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio para evaluar la situación y, una vez confirmada la presencia del ejemplar, solicitaron la intervención de especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y del Museo del Desierto. Mientras se preparaban las maniobras, la zona fue acordonada para evitar riesgos tanto para los vecinos como para el propio animal.

Oso será sometido a una revisión veterinaria

Gracias al trabajo conjunto entre las distintas dependencias, el oso fue asegurado sin incidentes y trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, donde recibirá una revisión veterinaria para conocer su estado de salud. Posteriormente, las autoridades determinarán el sitio más adecuado para su liberación, con el propósito de garantizar su bienestar y preservar la seguridad de la población.