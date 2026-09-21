Osezno sorprende a visitantes de cabañas en Sierra de Arteaga

Las osas pueden reaccionar de manera defensiva cuando perciben una amenaza para sus crías, por lo que se recomienda no acercarse

La presencia de un osezno llamó la atención de visitantes de unas cabañas ubicadas en la Sierra de Arteaga, cerca de San Antonio de las Alazanas, Coahuila, luego de que el pequeño ejemplar se aproximara a las instalaciones durante el día.

El avistamiento ocurrió mientras había personas en el lugar, generando sorpresa ante la cercanía del animal con las zonas habitadas.

Advierten que la madre podría estar cerca

El hecho también despertó preocupación, debido a que la presencia de un osezno podría significar que la madre se encuentra en los alrededores.

Las osas pueden reaccionar de manera defensiva cuando perciben una amenaza para sus crías, por lo que se recomienda no acercarse, intentar ahuyentarlo ni buscar una fotografía a corta distancia.

Piden resguardar alimentos y conservar la distancia

Ante la constante presencia de osos en esta región serrana, se pide a quienes acuden a las cabañas mantener alimentos y basura completamente resguardados y evitar dejar cualquier residuo que pueda servir como fuente de alimento.

Si se detecta un ejemplar, lo recomendable es conservar la distancia y reportar el avistamiento a las autoridades para reducir riesgos tanto para las personas como para la fauna.