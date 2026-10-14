Osezno alerta a trabajadores de zona industrial de Derramadero

El avistamiento de un pequeño oso cerca de varias plantas en Derramadero, Saltillo, generó alertas y llamados a evitar el contacto con el animal

La presencia de un pequeño oso en la zona industrial de Derramadero, al sur de Saltillo, generó alertas entre trabajadores y empresas del sector, luego de que el ejemplar fuera observado en las inmediaciones de varias instalaciones.

El avistamiento motivó la atención de autoridades ambientales ante la necesidad de proteger tanto al animal silvestre como a las personas que laboran en el área.

De acuerdo con los reportes, el osezno fue visto cerca de las plantas Yanfeng, CIE y OP Mobility, donde empleados advirtieron sobre su presencia. La situación causó preocupación debido a que se trata de un entorno con movimiento constante de personal y vehículos, lo que podría representar un riesgo si alguien intenta acercarse al animal.

Como medida preventiva, se recomendó a los trabajadores permanecer dentro de las instalaciones y evitar cualquier contacto con el ejemplar, así como abstenerse de intentar capturarlo o ahuyentarlo.

Las indicaciones buscan reducir el riesgo de un incidente y permitir que las autoridades correspondientes atiendan el caso sin poner en peligro al osezno ni a la población.