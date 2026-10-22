Óscar Nájera Davis asume dirección de Jurisprudencia de UAdeC

La Facultad de Jurisprudencia cuenta con aproximadamente 850 alumnos distribuidos en las modalidades presencial, en línea y semipresencial

Óscar Aarón Nájera Davis tomó protesta como director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en una ceremonia encabezada por el rector Octavio Pimentel, con lo que inicia una nueva etapa al frente de una de las instituciones de formación jurídica de la universidad.

Durante el acto también rindieron protesta los integrantes del Consejo Directivo y los consejeros universitarios.

Actualizar planes de estudio, entre los retos de la nueva dirección

Al asumir el cargo por los próximos tres años, Nájera Davis manifestó su compromiso de mantener el prestigio de la facultad y continuar impulsando su crecimiento académico.

Entre los principales retos de su administración, señaló la necesidad de revisar y actualizar de manera permanente los planes de estudio y los contenidos educativos para responder a los cambios que enfrenta el ejercicio del derecho.

El director también planteó incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la preparación de los estudiantes y fortalecer sus capacidades frente a las nuevas exigencias del mercado laboral.

La actualización académica será uno de los ejes de su gestión, con el objetivo de mantener una formación profesional acorde con las transformaciones del ámbito jurídico.

Facultad de Jurisprudencia cuenta con aproximadamente 850 alumnos

Actualmente, la Facultad de Jurisprudencia cuenta con aproximadamente 850 alumnos distribuidos en las modalidades presencial, en línea y semipresencial.

Además, una parte de los estudiantes consigue incorporarse al ámbito laboral desde los últimos semestres de su carrera, una condición que representa una oportunidad para vincular la preparación académica con las necesidades del ejercicio profesional.