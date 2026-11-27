La Secretaría del Trabajo celebró foros regionales en seis municipios para examinar la reforma laboral y resolver inquietudes del sector.

Ante la reducción gradual de la jornada laboral en México, la Secretaría del Trabajo de Coahuila inició una estrategia de orientación dirigida a empresas, sindicatos y trabajadores para facilitar la adaptación de los centros laborales a las nuevas disposiciones.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, informó que uno de los principales desafíos será mantener la competitividad de las empresas y garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores durante el proceso de transición.

Como parte de esta estrategia, se realizaron los Foros Regionales de Diálogo Laboral 2026 en Saltillo, Torreón, Acuña, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, con la participación de cientos de representantes de distintos sectores productivos.

Los encuentros permitieron analizar las implicaciones de la reforma, atender las inquietudes de los empleadores y brindar información sobre los cambios que deberán enfrentar los centros de trabajo.

“Estamos recorriendo todas las regiones del estado para escuchar al sector productivo, aclarar dudas y brindar información sobre esta reforma laboral que transformará la manera en que se organizan los centros de trabajo en nuestro país”, señaló Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que la dependencia mantiene comunicación con cámaras empresariales, sindicatos y especialistas en recursos humanos para proporcionar herramientas que permitan afrontar los cambios en la organización laboral.

Competitividad empresarial y derechos laborales

Zogbi Castro reconoció que la reducción gradual de la jornada laboral representa un desafío para los sectores productivos de Coahuila, por lo que consideró necesario establecer mecanismos de coordinación entre empleadores, trabajadores y autoridades.

La secretaria señaló que el proceso de adaptación deberá procurar un equilibrio entre la competitividad de las empresas, la estabilidad del empleo y el bienestar de las familias trabajadoras.

La dependencia mantendrá los espacios de orientación y diálogo con los sectores empresarial y sindical durante la transición hacia la reducción de la jornada laboral.