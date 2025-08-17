Organiza Alianza Francesa charla por el Día de la Fotografía

La Alianza Francesa de Saltillo llevará a cabo la charla Enseñanzas: Miradas Emergentes, impartida por los fotógrafos saltillenses César Santana y Erick Ojeda

En el marco del Día de la Fotografía, la Alianza Francesa de Saltillo llevará a cabo la charla Enseñanzas: Miradas Emergentes, impartida por los fotógrafos saltillenses César Santana y Erick Ojeda.

El objetivo del encuentro es que las personas que inician en el mundo de la fotografía puedan resolver dudas y escuchar anécdotas relacionadas con esta disciplina, a partir de la experiencia de profesionales locales.

La actividad está dirigida a quienes deseen ampliar sus conocimientos y acercarse a la práctica fotográfica.

Se realizará el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Alianza Francesa de Saltillo, ubicadas en calle Miguel Hidalgo 140, zona centro.

La entrada será libre.

Uno de los ponentes, el fotógrafo Erick Ojeda, destacó que este tipo de actividades representan una oportunidad para compartir experiencias con las nuevas generaciones.

“Cuando yo empecé, me hubiera gustado que existieran espacios así, donde uno pudiera escuchar consejos de personas que ya recorrieron parte del camino.

La fotografía es una forma de expresión muy personal, pero también es un oficio que se aprende con disciplina y con práctica”, comentó.

Ojeda agregó que la charla busca motivar a los asistentes a explorar su creatividad y encontrar su propio estilo.