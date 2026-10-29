Ordenan acordonar tumbas en siete panteones de Saltillo

La dependencia identificará aquellos que registran mayor afluencia para programar visitas de inspección en los próximos días

Tumbas deterioradas, lápidas inestables y otras estructuras que representen un peligro para los visitantes deberán ser identificadas y acordonadas en los panteones de Saltillo, ante la llegada de miles de personas durante las celebraciones del Día de Muertos.

La Dirección de Protección Civil notificó formalmente a los administradores de siete cementerios para que adopten medidas preventivas, coloquen señalamientos y restrinjan el acceso a las áreas donde se detecten condiciones de riesgo.

Protección Civil realizará recorridos antes y durante los festejos

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil de Saltillo, explicó que estas disposiciones buscan prevenir accidentes relacionados con el deterioro de las instalaciones y la elevada concentración de visitantes que se registra durante estas fechas.

“Ya notificamos formalmente a los administradores de estos panteones que tomen medidas desde ahorita, avisos preventivos y todo, áreas de riesgo, y nosotros vamos a hacer recorridos previos y durante”, señaló.

El funcionario reconoció que, debido a la cantidad de personas que acuden a los cementerios, algunos visitantes pueden pasar por alto los avisos o no identificar estructuras que representan un peligro, por lo que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.

Administradores deben atender las condiciones de los panteones

Precisó que corresponde a los propietarios y administradores atender las condiciones físicas de las instalaciones, debido a que Protección Civil no tiene facultades legales para efectuar reparaciones dentro de los panteones.

“Eso es lo que les pedimos por oficio a los dueños de los panteones, que tomen todas las previsiones para que no haya riesgo dentro de sus instalaciones y que aquellos sitios que puedan tener alguna condición de riesgo sean acordonados”, explicó.

De los siete cementerios notificados, la dependencia identificará aquellos que registran mayor afluencia para programar visitas de inspección en los próximos días, además de mantener recorridos durante las celebraciones.

Martínez Ávalos agregó que los establecimientos que organicen eventos temporales en inmuebles antiguos o abandonados también deberán presentar un plan de prevención de accidentes como parte de sus trámites, a fin de que la autoridad revise las condiciones de seguridad de los espacios utilizados.