Ordena jueza acelerar subasta de Altos Hornos de México

La instrucción de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y de Concursos Mercantiles representa un avance importante tras meses de dudas

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, celebró el exhorto realizado por la juez Ruth Haggi Huerta García al síndico del proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) para que agilice la venta de la acerera.

Dijo que la instrucción de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y de Concursos Mercantiles representa un avance importante tras meses de incertidumbre laboral y económica en la región Centro de Coahuila.

Leija Escalante consideró positivo que la jueza haya pedido acelerar la licitación, especialmente ante el interés público mostrado por una empresa que busca participar como compradora dentro del proceso mercantil.

Señaló que este paso demuestra la disposición del Poder Judicial por dar certidumbre y rumbo al caso AHMSA, cuya reactivación económica ha sido esperada durante años por miles de familias monclovenses.

El dirigente sindical explicó que actualmente se están cumpliendo los últimos trámites administrativos para que se publique la convocatoria de venta.

“La jueza giró el expediente al Instituto Federal de Concursos Mercantiles y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y se espera que en un plazo de ocho días quede listo el dictamen”, indicó.

Avanza proceso judicial rumbo a subasta de Altos Hornos de México

De acuerdo con Leija Escalante, una vez concluidas las revisiones de ambas instituciones, se procederá a lanzar la convocatoria oficial para la subasta y venta de la empresa.

Aseguró que este avance permitirá iniciar una nueva etapa en el proceso de quiebra, luego de que los recursos interpuestos por la empresa Madiza habían mantenido el procedimiento detenido durante varios meses.

“Qué bueno que la jueza ya está exigiendo seriedad en el proceso. Siempre lo he dicho, dependemos de las decisiones del Poder Judicial. El síndico hace su trabajo, pero quien da las órdenes y marca el ritmo es la juez”, subrayó el líder obrero.

El secretario general confió en que, con el acuerdo judicial más reciente y la visita próxima de la presidenta de la República, se generen anuncios favorables para los trabajadores.

“Yo tengo la seguridad y la confianza de que algo bueno está por llegar. La gente ya merece escuchar buenas noticias”, expresó.

Finalmente, Leija Escalante reiteró que el Sindicato Nacional Democrático mantiene su disposición a colaborar con las autoridades para que la venta de AHMSA se concrete con transparencia y celeridad, garantizando los derechos laborales y la estabilidad de los empleados.