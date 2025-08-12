Operativos inhiben consumo de droga en la Universidad Carolina

Por: Irene Zapata 11 Agosto 2025

El rector de la institución, Esteban Garza, menciono tener conciencia que la universidad se ubica cerca de un foco rojo como es el barrio de Santa Anita

Al ser una problemática latente el consumo de drogas en jóvenes se informó por parte del rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, que constantemente se mantienen operativos tanto para evitar la venta de droga al exterior de las instalaciones educativas, así como el consumo de estupefacientes en estudiantes. “Aquí, permanentemente, somos muy empáticos en el cuidado de que no haya drogas dentro, tenemos operativos caninos sorpresa, todos los semestres, y de repente hacemos operativo mochila sorpresa”. Dijo que gracias a dichas acciones mantienen seguro el plantel contra las drogas. En entrevista menciono tener conciencia que la universidad se ubica cerca de un foco rojo como es el barrio de Santa Anita, por ello con apoyo de autoridades se mantienen atentos a evitar situaciones de riesgo. “Justo aquí, en el barrio Santa Anita siempre ha sido ahí un foco importante, pero nosotros siempre estamos al pendiente de que nuestros alumnos no se vayan por allá”. Finalizo Garza Fisburn