Operativos en Ramos Arizpe dejan detenidos por robos y fraudes

Los operativos de vigilancia implementados en distintos sectores de Ramos Arizpe derivaron en la detención de varias personas presuntamente involucradas en robos y otros delitos, como resultado de los rondines preventivos realizados en coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública, las acciones se llevaron a cabo en los últimos días como parte de la estrategia de prevención y atención a reportes ciudadanos, con participación de la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Entre los hechos atendidos se encuentra la detención de personas señaladas como probables responsables del robo con violencia de una motocicleta, la cual fue recuperada por las autoridades. También se reportó la captura de presuntos implicados en el asalto a un operador de tráiler, ocurrido en el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 35, en las inmediaciones de la colonia Parajes de los Pinos.

Además, elementos de seguridad realizaron detenciones relacionadas con un robo a un establecimiento comercial tipo barbería, ubicado en la zona centro de la ciudad, así como por presuntos fraudes cometidos en tiendas de abarrotes en colonias del sector poniente.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la ley.

Autoridades municipales señalaron que estos resultados se derivan de los patrullajes constantes y de la coordinación interinstitucional, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y mantener la vigilancia en zonas identificadas como prioritarias.