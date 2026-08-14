Operativos en chatarreras reducen hasta 35% los incendios

El funcionario señaló que durante 2026 no se ha presentado un incendio de las dimensiones de los registrados el año anterior

Los incendios relacionados con chatarreras y establecimientos dedicados al manejo de materiales reciclables en Saltillo han disminuido entre 30 y 35 por ciento respecto al año pasado, después de reforzarse los operativos de inspección, informó Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo.

Incendios disminuyen hasta 35 por ciento

El funcionario señaló que durante 2026 no se ha presentado un incendio de las dimensiones de los registrados el año anterior, aunque las autoridades mantienen las revisiones para detectar establecimientos que operen sin cumplir con los requisitos municipales.

“Ha bajado, ha disminuido prácticamente un 30, 35 por ciento los incendios comparados con el año anterior. Este año no hemos tenido algún incendio con las magnitudes que fueron el año pasado”, explicó.

Saracho indicó que los operativos son encabezados por la Dirección de Desarrollo Urbano y se realizan sin previo aviso. Incluso, la coordinación con las diferentes corporaciones participantes se establece aproximadamente una hora antes de iniciar cada despliegue para evitar alertar previamente a los establecimientos que serán revisados.

Revisan permisos y condiciones de las chatarreras

Las inspecciones se concentran, entre otros aspectos, en verificar que las chatarreras cuenten con uso de suelo y licencia de funcionamiento, requisitos que han llevado a algunos propietarios a acercarse para regularizar su situación.

En otros casos, las irregularidades detectadas han derivado en clausuras, aunque Saracho reconoció que uno de los principales problemas al cerrar estos establecimientos es determinar qué hacer con las grandes cantidades de material que mantienen almacenado en sus predios.

La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta además con un censo y un mapeo de las chatarreras que operan en Saltillo, herramientas utilizadas para organizar las inspecciones y dar seguimiento a su situación.

Operativos continuarán de manera sorpresiva

Sobre las sanciones impuestas durante los operativos, el secretario del Ayuntamiento aseguró que se aplican conforme a las irregularidades detectadas y sin descuentos ni consideraciones especiales para los infractores.

“Sí se han aplicado; no hay descuentos, ahí no hay ningún tipo de consideración en ese tipo de sanciones”, afirmó.

Los operativos continuarán de manera sorpresiva, con especial atención en el cumplimiento de las disposiciones de Desarrollo Urbano y en las condiciones bajo las cuales funcionan estos establecimientos.